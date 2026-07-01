Visite libre : la plume et la toile au secours d’une forge vouée à l’oubli, Forge de Saint-Etienne, Armentières-sur-Avre

Informations pratiques

Visite libre : la plume et la toile au secours d’une forge vouée à l’oubli 19 et 20 septembre Forge de Saint-Etienne Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

En résonnance avec la thématique 2026 « patrimoine en péril », l’association Plume et Toile vous invite à découvrir les œuvres de l’artiste plasticien contemporain François Adeline (https : // francoisadeline.com). Elles ont été réalisées en vue de protéger raviver, immortaliser la mémoire de la forge de Saint Etienne où vécut le maréchal-ferrant poète Denis Pierre Genty (1770-1821) dont les écrits en patois percheron et ceux de ses descendants vous seront présentés. Cette forge située au bord de l’Avre actionnait la roue du moulin de France dont l’histoire liée à la frontière franco-normande vous sera contée.

En parallèle, « l’atelier/ show-room » de François Adeline – 39 Grande Rue – 27570 Tillières-sur-Avre, sera également ouvert. En lien avec la forge dans une « Série noire » Il évoquera sa manière de réinventer le patrimoine discret du Sud de l’Eure ( une porte, une, brique, un anneau, une racine, un déchet…) ainsi que le patrimoine à préserver (façade d’église, vitrail…).

Près de la forge (2,5 km), à la Mairie d’Armentières-sur-Avre, une exposition exceptionnelle de productions céramiques de notre village des XVIIIe et XIXe vaudra le détour. Une cinquantaine de pièces, issues principalement de collections privées, seront visibles.. Cela sera la première fois qu’un ensemble de poteries aussi important sera réuni dans un même lieu, qui plus est, le lieu où elles ont vu le jour.

En hommage à cet artisanat local, vous y découvrirez également l’œuvre « Le potier » réalisée par François Adeline.

En complément de cette exposition, des photographies de productions et de notre commune seront présentées, retraçant la vie de notre village et cet art de cette époque à nos jours.

Forge de Saint-Etienne 27820 Armentières-sur-Avre Armentières-sur-Avre 27820 Eure Normandie 06 84 30 15 34 Forge de l’ancien maréchal-ferrant poète Denis-Pierre Genty (1770-1821), Photos grand format, vidéo sur l’histoire de ce maréchal-ferrant, extraits de poèmes en percheron traduits en français, exposition d’articles de son époque Entrée par le bas de la grande rue de Chennebrun (27820), parking sur la place du marché à Chennebrun.

En résonnance avec la thématique 2026 « patrimoine en péril », l’association Plume et Toile vous invite à découvrir les œuvres de l’artiste plasticien contemporain François Adeline (https : // Elles …

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