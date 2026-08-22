Journées du Patrimoine à l’Abbaye de Daoulas L’oratoire, une nouvelle jeunesse Abbaye de Daoulas Daoulas

Informations pratiques

Daoulas

Journées du Patrimoine à l’Abbaye de Daoulas L’oratoire, une nouvelle jeunesse

Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite guidée L’oratoire, une nouvelle jeunesse

Construit au 16e siècle pour offrir un lieu de prière aux habitants de Daoulas, l’oratoire, à l’origine en dehors du clos de l’abbaye, est aujourd’hui intégré aux jardins. Remodelé et restauré, ce petit patrimoine a beaucoup à raconter appréhendez l’histoire de l’abbaye en découvrant celle de ce lieu accessible pour l’occasion.

Visites en continu de 14h à 18h. .

Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 25 84 39

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English :

L’événement Journées du Patrimoine à l’Abbaye de Daoulas L’oratoire, une nouvelle jeunesse Daoulas a été mis à jour le 2026-08-22 par OT LANDERNEAU DAOULAS