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Journées du Patrimoine à l’Abbaye de Daoulas Une abbaye aux couleurs locales Abbaye de Daoulas Daoulas

samedi 19 septembre 2026 · Abbaye de Daoulas · Daoulas

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Abbaye de Daoulas
Adresse
21 Rue de l'Église
Ville
29460 Daoulas
Département
Finistère
Tarif

Daoulas

Journées du Patrimoine à l’Abbaye de Daoulas Une abbaye aux couleurs locales

Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Visite guidée Une abbaye aux couleurs locales

Cercles dorés, nuance gris-vert, teinte jaune ocre, paillettes… Observez le cloître sous l’angle de la couleur de ses pierres. Vous voyagerez ainsi à travers des siècles d’histoire de l’abbaye et des relations très étroites qu’elle entretenait avec son territoire.   .

Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 25 84 39 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine à l’Abbaye de Daoulas Une abbaye aux couleurs locales Daoulas a été mis à jour le 2026-08-22 par OT LANDERNEAU DAOULAS

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