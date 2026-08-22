Journées du Patrimoine à l’Abbaye de Daoulas Une abbaye aux couleurs locales Abbaye de Daoulas Daoulas

Informations pratiques

Daoulas

Journées du Patrimoine à l’Abbaye de Daoulas Une abbaye aux couleurs locales

Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite guidée Une abbaye aux couleurs locales

Cercles dorés, nuance gris-vert, teinte jaune ocre, paillettes… Observez le cloître sous l’angle de la couleur de ses pierres. Vous voyagerez ainsi à travers des siècles d’histoire de l’abbaye et des relations très étroites qu’elle entretenait avec son territoire. .

Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 25 84 39

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English :

L’événement Journées du Patrimoine à l’Abbaye de Daoulas Une abbaye aux couleurs locales Daoulas a été mis à jour le 2026-08-22 par OT LANDERNEAU DAOULAS