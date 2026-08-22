Journées du Patrimoine à l’Abbaye de Daoulas Une abbaye aux couleurs locales Abbaye de Daoulas Daoulas
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye de Daoulas · Daoulas
Informations pratiques
Daoulas
Journées du Patrimoine à l’Abbaye de Daoulas Une abbaye aux couleurs locales
Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite guidée Une abbaye aux couleurs locales
Cercles dorés, nuance gris-vert, teinte jaune ocre, paillettes… Observez le cloître sous l’angle de la couleur de ses pierres. Vous voyagerez ainsi à travers des siècles d’histoire de l’abbaye et des relations très étroites qu’elle entretenait avec son territoire. .
Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 25 84 39
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English :
L’événement Journées du Patrimoine à l’Abbaye de Daoulas Une abbaye aux couleurs locales Daoulas a été mis à jour le 2026-08-22 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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