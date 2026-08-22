Informations pratiques

Malestroit

Journées du Patrimoine à Malestroit

Malestroit Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites, ateliers, jeux, concert, à la découverte du patrimoine de notre Petite Cité de Caractère ! .

Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 11 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées du Patrimoine à Malestroit Malestroit a été mis à jour le 2026-08-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande