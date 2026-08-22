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AGENDA · Malestroit

Journées du Patrimoine à Malestroit Malestroit

samedi 19 septembre 2026 · Malestroit

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
56140 Malestroit
Département
Morbihan
Tarif

Malestroit

Journées du Patrimoine à Malestroit

Malestroit Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visites, ateliers, jeux, concert, à la découverte du patrimoine de notre Petite Cité de Caractère !   .

Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 11 75 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine à Malestroit Malestroit a été mis à jour le 2026-08-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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