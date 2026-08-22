AGENDA · Malestroit
Journées du Patrimoine à Malestroit Malestroit
samedi 19 septembre 2026 · Malestroit
Informations pratiques
Malestroit
Journées du Patrimoine à Malestroit
Malestroit Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites, ateliers, jeux, concert, à la découverte du patrimoine de notre Petite Cité de Caractère ! .
Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 11 75
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English :
L’événement Journées du Patrimoine à Malestroit Malestroit a été mis à jour le 2026-08-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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