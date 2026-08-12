JOURNÉES DU PATRIMOINE À PIN-BALMA ÉGLISE SAINT-PIERRE Pin-Balma

Informations pratiques

Pin-Balma

JOURNÉES DU PATRIMOINE À PIN-BALMA

ÉGLISE SAINT-PIERRE 3 Place de la Mairie Pin-Balma Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

L’église Saint-Pierre de Pin-Balma est l’une des plus anciennes de l’environnement toulousain et remonte probablement au Xe siècle.

Ce week-end, elle vous ouvre ses portes !

Visite libre ou commentée de l’une des plus anciennes églises de la région, datée du XIe siècle.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

ÉGLISE SAINT-PIERRE 3 Place de la Mairie Pin-Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE À PIN-BALMA Pin-Balma a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE