Informations pratiques

Saint-Pierre-de-Maillé

Journées du patrimoine à Saint Pierre de Maillé

Avenue de la Libération Saint-Pierre-de-Maillé Vienne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Journées du patrimoine les 19 et 20 septembre Saint Pierre de Maillé

– Découverte de St Pierre de Maillé diaporama commenté (15h samedi et dimanche)

– Visites guidées sur site Chapelle Notre-Dame, Chapelle St Phèle, maison troglodytique, église (16h samedi et dimanche)

– Exposition des artistes et artisans à la Grange des Follies samedi 19 septembre (14h-18h) et dimanche 20 septembre ( 10h-18h) .

Avenue de la Libération Saint-Pierre-de-Maillé 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine saint-pierre-de-maille@orange.fr

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English : Journées du patrimoine à Saint Pierre de Maillé

L’événement Journées du patrimoine à Saint Pierre de Maillé Saint-Pierre-de-Maillé a été mis à jour le 2026-07-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne