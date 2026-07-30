Journées du patrimoine à Saint Pierre de Maillé Saint-Pierre-de-Maillé
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Pierre-de-Maillé
Informations pratiques
Saint-Pierre-de-Maillé
Journées du patrimoine à Saint Pierre de Maillé
Avenue de la Libération Saint-Pierre-de-Maillé Vienne
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Journées du patrimoine les 19 et 20 septembre Saint Pierre de Maillé
– Découverte de St Pierre de Maillé diaporama commenté (15h samedi et dimanche)
– Visites guidées sur site Chapelle Notre-Dame, Chapelle St Phèle, maison troglodytique, église (16h samedi et dimanche)
– Exposition des artistes et artisans à la Grange des Follies samedi 19 septembre (14h-18h) et dimanche 20 septembre ( 10h-18h) .
Avenue de la Libération Saint-Pierre-de-Maillé 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine saint-pierre-de-maille@orange.fr
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English : Journées du patrimoine à Saint Pierre de Maillé
L’événement Journées du patrimoine à Saint Pierre de Maillé Saint-Pierre-de-Maillé a été mis à jour le 2026-07-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne