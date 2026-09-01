Informations pratiques

Port-Vendres

JOURNEES DU PATRIMOINE ATELIER DES DECOUVERTES (PAULILLES)

RD 914 Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Exposition La Côte Vermeille, fa temps de 10 h à 17 h et projection La guerre des feux de 11h à 15h, sur le site classé de Paulilles. Entrée libre.

.

RD 914 Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 95 23 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition La Côte Vermeille, fa temps from 10 a.m. to 5 p.m. and screening of La guerre des feux from 11 a.m. to 3 p.m. at the Paulilles historic site. Free admission.

L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE ATELIER DES DECOUVERTES (PAULILLES) Port-Vendres a été mis à jour le 2026-08-13 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE