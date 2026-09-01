JOURNEES DU PATRIMOINE ATELIER DES DECOUVERTES (PAULILLES) Port-Vendres
samedi 19 septembre 2026 · Port-Vendres
Informations pratiques
Port-Vendres
JOURNEES DU PATRIMOINE ATELIER DES DECOUVERTES (PAULILLES)
RD 914 Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Exposition La Côte Vermeille, fa temps de 10 h à 17 h et projection La guerre des feux de 11h à 15h, sur le site classé de Paulilles. Entrée libre.
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RD 914 Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 95 23 40
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English :
Exhibition La Côte Vermeille, fa temps from 10 a.m. to 5 p.m. and screening of La guerre des feux from 11 a.m. to 3 p.m. at the Paulilles historic site. Free admission.
L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE ATELIER DES DECOUVERTES (PAULILLES) Port-Vendres a été mis à jour le 2026-08-13 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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