Journées du patrimoine au Frioul avec Léo Lagrange Chemin de Saint Esteve Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Journées du patrimoine au Frioul avec Léo Lagrange

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 à partir de 8h45. Chemin de Saint Esteve Centre de vacances Léo Lagrange Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:45:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Vacances Léo Lagrange organise sur son site idyllique des îles du Frioul un programme de découverte sur les journées du patrimoine, les 19 et 20 septembre 2026

Détails de la journée proposée



! Entre mer, histoire et art de vivre méditerranéen, partez à la découverte de l’archipel et de son patrimoine exceptionnel !



Votre journée tout compris à 35 € par personne

La traversée en bateau aller-retour depuis le vieux port de Marseille

Une visite commentée de l’archipel et de son patrimoine avec Massalia Balades Urbaines

Un déjeuner convivial au Village Vacances Léo Lagrange des Gréements, sur nos terrasses ombragées face à la mer (format buffet, entrée, plat, dessert, café et vin inclus)

Un temps libre pour profiter des calanques, de la baignade et du terrain de pétanque



Informations pratiques

• Départ du bateau à 8 h 45 du vieux port de Marseille

• La balade sera accessible à tous (conseillée à partir de 6 ans) et pourra avoir lieu soit le matin, soit l’après-midi selon le nombre de personnes inscrites. Visite guidée non obligatoire.

• Le repas sera servi sous format buffet (entrée, plat, dessert, café et vin compris)

• Réservation directement, auprès de l’équipe du Frioul. Joëlle et Morgane vous répondront avec plaisir ! .

Chemin de Saint Esteve Centre de vacances Léo Lagrange Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 59 01 73 frioul@vacancesleolagrange.com

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English :

Vacances Léo Lagrange is organizing a program of activities at its idyllic location on the Frioul Islands during Heritage Days on September 19 and 20, 2026

L’événement Journées du patrimoine au Frioul avec Léo Lagrange Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille