Journées du patrimoine au Frioul avec Léo Lagrange Chemin de Saint Esteve Marseille 7e Arrondissement
samedi 19 septembre 2026 · Chemin de Saint Esteve · Marseille 7e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 7e Arrondissement
Journées du patrimoine au Frioul avec Léo Lagrange
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 à partir de 8h45. Chemin de Saint Esteve Centre de vacances Léo Lagrange Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:45:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Vacances Léo Lagrange organise sur son site idyllique des îles du Frioul un programme de découverte sur les journées du patrimoine, les 19 et 20 septembre 2026
Détails de la journée proposée
! Entre mer, histoire et art de vivre méditerranéen, partez à la découverte de l’archipel et de son patrimoine exceptionnel !
Votre journée tout compris à 35 € par personne
La traversée en bateau aller-retour depuis le vieux port de Marseille
Une visite commentée de l’archipel et de son patrimoine avec Massalia Balades Urbaines
Un déjeuner convivial au Village Vacances Léo Lagrange des Gréements, sur nos terrasses ombragées face à la mer (format buffet, entrée, plat, dessert, café et vin inclus)
Un temps libre pour profiter des calanques, de la baignade et du terrain de pétanque
Informations pratiques
• Départ du bateau à 8 h 45 du vieux port de Marseille
• La balade sera accessible à tous (conseillée à partir de 6 ans) et pourra avoir lieu soit le matin, soit l’après-midi selon le nombre de personnes inscrites. Visite guidée non obligatoire.
• Le repas sera servi sous format buffet (entrée, plat, dessert, café et vin compris)
• Réservation directement, auprès de l’équipe du Frioul. Joëlle et Morgane vous répondront avec plaisir ! .
Chemin de Saint Esteve Centre de vacances Léo Lagrange Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 59 01 73 frioul@vacancesleolagrange.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Vacances Léo Lagrange is organizing a program of activities at its idyllic location on the Frioul Islands during Heritage Days on September 19 and 20, 2026
L’événement Journées du patrimoine au Frioul avec Léo Lagrange Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 7e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Baticup Méditerranée Marseille 7e Arrondissement 12 septembre 2026
- Ouverture de saison au Badaboum théâtre Badaboum Théâtre Marseille 7e Arrondissement 12 septembre 2026
- Un conte de fées 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 16 septembre 2026
- 34e Juri’s Cup Quai Marcel Pagnol Marseille 7e Arrondissement 17 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine au Jardin Saint Nicolas (avec le Musée d’Histoire de Marseille MHM) à droite du 69 boulevard de la Corderie Marseille 7e Arrondissement 19 septembre 2026