Journées du Patrimoine au MAUSA Neuf-Brisach
samedi 19 septembre 2026 · Neuf-Brisach
Informations pratiques
Neuf-Brisach
Journées du Patrimoine au MAUSA
13 rue d’Angoulême Neuf-Brisach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir le musée MAUSA musée d’art urbain et de street art, lors des journées du patrimoine. Du sol au plafond, observez le style de chaque graffeur…et entrez à l’intérieur des fortifications de Neuf-Brisach classées au Patrimoine mondiale de l’UNESCO. .
13 rue d’Angoulême Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 7 49 64 13 39 vauban@mausa.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées du Patrimoine au MAUSA Neuf-Brisach a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
À voir aussi à Neuf-Brisach (Haut-Rhin)
- Brocante Neuf-Brisach 13 septembre 2026
- Les musicales du Rhin Concert d’ouverture en cors du Sud au Nord Neuf-Brisach 13 septembre 2026
- Journées du Patrimoine exposition de photographies Neuf-Brisach 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine au Musée Vauban Neuf-Brisach 19 septembre 2026
- Exposition de photographies anciennes, Fortifications Vauban, Neuf-Brisach 19 septembre 2026