Informations pratiques

Neuf-Brisach

Journées du Patrimoine au MAUSA

13 rue d’Angoulême Neuf-Brisach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir le musée MAUSA musée d’art urbain et de street art, lors des journées du patrimoine. Du sol au plafond, observez le style de chaque graffeur…et entrez à l’intérieur des fortifications de Neuf-Brisach classées au Patrimoine mondiale de l’UNESCO. .

13 rue d’Angoulême Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 7 49 64 13 39 vauban@mausa.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées du Patrimoine au MAUSA Neuf-Brisach a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach