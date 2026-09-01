Informations pratiques

Neuf-Brisach

Journées du Patrimoine au Musée Vauban

Porte de Belfort Neuf-Brisach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Vous pourrez y observer un plan relief de la Place Forte de Neuf-Brisach, un fond riche d’objets et de documents d’archives répartis dans deux grandes salles voûtées, retraçant l’Histoire de Neuf-Brisach depuis plus de trois siècles. Mais aussi une maquette ludique pour les enfants, une reproduction du buste de Vauban…

Vous pourrez y observer deux pièces phares un plan relief de la Place Forte de Neuf-Brisach ainsi qu’un mapping du buste de Vauban.

Dans ses deux grandes salles voûtées vous trouverez également un fond riche d’objets et de documents d’archives retraçant l’histoire des fortifications.

Atelier pédagogique pour les enfants le dimanche à de 15h à 16h30 dessine-moi une place forte ! Suivi d’une visite dans les remparts. 0 .

Porte de Belfort Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 03 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You’ll be able to see a relief map of the Place Forte de Neuf-Brisach, as well as a wealth of objects and archival documents in two large vaulted rooms, tracing the history of Neuf-Brisach back more than three centuries. There’s also a fun model for children, a reproduction of Vauban’s bust?

L’événement Journées du Patrimoine au Musée Vauban Neuf-Brisach a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach