Journées du Patrimoine au Moulin de la Fosse Quelneuc Carentoir

Informations pratiques

Carentoir

Journées du Patrimoine au Moulin de la Fosse

Quelneuc Moulin de la fosse Carentoir Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

L’association les Amis du moulin de la Fosse organise la journée du patrimoine le 21 septembre à Quelneuc Carentoir.

À 9h30 , départ du moulin pour une rando contée pour découvrir le patrimoine local.

Entre 9h30 et 18h, vous pourrez découvrir le moulin en fonctionnement, son cadre, le savoir-faire du meunier et des boulangers fabrication de farine, de pain, galettes et crêpes. Les visiteurs pourront découvrir ce site bucolique, son déversoir,sa passe à poisson et 2 magnifiques cyprès chauves classés arbres remarquables du Morbihan. Diverses animations seront proposées: l’affûtage de couteaux à la meule à eau, apiculture.

L’après midi animation musicale avec casa nova.

À 500m du moulin, une petite marche, entre 15h et 17h, vous pourrez effectuer une visite du château de la Ville Quéno. .

Quelneuc Moulin de la fosse Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 6 56 86 48 69

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English :

L’événement Journées du Patrimoine au Moulin de la Fosse Carentoir a été mis à jour le 2026-08-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande