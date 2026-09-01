Informations pratiques

Thann

Journées du patrimoine au musée des Amis de Thann

24 rue Saint Thiébaut Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À Thann, littérature, photographie, musique et patrimoine se rencontrent pour une découverte ludique et immersive du musée et de la ville.

À l’occasion des Journées du Patrimoine et du bicentenaire de la photographie, le Musée des Amis de Thann propose un parcours original entre patrimoine, littérature, photographie, musique et découverte en famille. Les visiteurs pourront confronter les descriptions littéraires de Thann à d’anciennes photographies, écouter un trio baroque en costumes d’époque, découvrir les traces laissées par les bangards et leurs panneaux commémoratifs restaurés, puis explorer les collections grâce à un jeu de piste ludique. .

24 rue Saint Thiébaut Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 14 54

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English :

%C0 In Thann, literature, photography, music, and cultural heritage come together to offer a fun and immersive exploration of the museum and the city.

L’événement Journées du patrimoine au musée des Amis de Thann Thann a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay