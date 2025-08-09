Journées du Patrimoine au Musée HistoRail® Musée HistoRail® Saint-Léonard-de-Noblat

Saint-Léonard-de-Noblat

Journées du Patrimoine au Musée HistoRail®

Musée HistoRail® 20B rue de Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, visites guidées du musée HistoRail vous accueille l’après-midi pour une visite commentée des collections, vous permettant de découvrir l’univers du chemin de fer. L’occasion de voyager grâce aux objets réels et aux trains miniatures qui s’animent tout au long de la visite à 14h30 et à 16h30 .

Musée HistoRail® 20B rue de Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 66 56 28

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English : Journées du Patrimoine au Musée HistoRail®

L’événement Journées du Patrimoine au Musée HistoRail® Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-28 par Terres de Limousin