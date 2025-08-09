Journées du Patrimoine au Musée HistoRail® Musée HistoRail® Saint-Léonard-de-Noblat
Journées du Patrimoine au Musée HistoRail® Musée HistoRail® Saint-Léonard-de-Noblat samedi 19 septembre 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Journées du Patrimoine au Musée HistoRail®
Musée HistoRail® 20B rue de Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, visites guidées du musée HistoRail vous accueille l’après-midi pour une visite commentée des collections, vous permettant de découvrir l’univers du chemin de fer. L’occasion de voyager grâce aux objets réels et aux trains miniatures qui s’animent tout au long de la visite à 14h30 et à 16h30 .
Musée HistoRail® 20B rue de Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 66 56 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du Patrimoine au Musée HistoRail®
L’événement Journées du Patrimoine au Musée HistoRail® Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-28 par Terres de Limousin
À voir aussi à Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne)
- Sophro-créations corps et esprit en harmonie au Moulin du Got Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat 9 mai 2026
- Atelier Origami à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat 9 mai 2026
- Conférence et sortie, chauves-souris au Foyer Rural Salle des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat 21 mai 2026
- Visite du jardin partagé au Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat 22 mai 2026
- Atelier ludique, fresque de l’eau au Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat 23 mai 2026