JOURNÉES DU PATRIMOINE AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · ARCHIVES DÉPARTEMENTALES · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
JOURNÉES DU PATRIMOINE AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 11 Boulevard Griffoul Dorval Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.
Les Archives départementales ouvrent au grand public leur bâtiment annexe réservé à la conservation des documents Capelles 1 ! Venez découvrir ce lieu inauguré en 2021 et accédez aux espaces de stockage consacrés aux cartes, plans, maquettes, photographies et autres supports sensibles (entre autres !). Un focus est proposé sur les archives d’architectes et sur le quartier de Lardenne.
– Sauver les archives mouillées suite à des dégâts des eaux, découvrez comment sauver vos documents les plus importants.
– Visiter l’atelier de restauration des archives et découvrez le métier de restaurateur.
Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 11 Boulevard Griffoul Dorval Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES Toulouse a été mis à jour le 2026-07-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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