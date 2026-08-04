JOURNÉES DU PATRIMOINE AUX ARCHIVES MUNICIPALES ARCHIVES MUNICIPALES Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE AUX ARCHIVES MUNICIPALES

ARCHIVES MUNICIPALES 2 Rue des Archives Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

L’ancien réservoir d’eau du faubourg Bonnefoy, inauguré en 1892, est devenu en 1996 celui de la mémoire toulousaine.

Ce week-end, les Archives Municipales vous ouvrent leurs portes !

Participez à des visites guidées du bâtiment des Archives, situé dans l’ancien réservoir d’eau de la ville. Ces visites permettent de découvrir l’histoire du lieu ainsi que le fonctionnement des services d’archives.

Plusieurs ateliers thématiques viennent enrichir l’expérience. L’atelier Enquêtes d’images vous invite à mener une investigation sur Toulouse à partir de photographies anciennes issues des fonds conservés. L’atelier Restauration-conservation lève le voile sur les techniques utilisées pour préserver les documents anciens, en montrant concrètement le travail des professionnels en charge de la sauvegarde du patrimoine écrit. Enfin, l’atelier Archiviste d’un jour permet de s’initier de manière ludique et participative à classez et protéger les documents.

Réservation obligatoire

Retrouvez le détail de la programmation sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

ARCHIVES MUNICIPALES 2 Rue des Archives Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie +33 5 36 25 23 80 archives@mairie-toulouse.fr

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE AUX ARCHIVES MUNICIPALES Toulouse a été mis à jour le 2026-07-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE