JOURNÉES DU PATRIMOINE AUX GALERIES LAFAYETTE Entrée principale du magasin Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE AUX GALERIES LAFAYETTE

Entrée principale du magasin 4-8 Rue Lapeyrouse Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Le grand magasin à une architecture caractéristique des années 1960, et il est riche d’une histoire de plus d’un siècle !

Ce week-end, il vous ouvre ses portes !

Suivez le guide et partez à la découverte de l’histoire de votre grand magasin toulousain. Laissez-vous conter la naissance du prêt-à-porter et l’histoire de l’hôtel particulier Caulet-Resseguier, inscrit au titre des Monuments historiques. Sa cour intérieure est exceptionnellement ouverte lors de la visite.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

Entrée principale du magasin 4-8 Rue Lapeyrouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 45 98 98

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE AUX GALERIES LAFAYETTE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE