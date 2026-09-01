Journées du Patrimoine Café Philo Musée Baron Martin Gray
samedi 19 septembre 2026 · Musée Baron Martin · Gray
Informations pratiques
Gray
Journées du Patrimoine Café Philo
Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Venez discuter, échanger, débattre ou tout simplement écouter différents points de vue éclairant cette question, autour d’un café, un thé, un jus de fruit et quelques gourmandises. Entrée libre. .
Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 10 musee@ville-gray.fr
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Café Philo Gray a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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