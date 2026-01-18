Biblioland Bibliothèque Gray Gray

Biblioland

Bibliothèque Gray 1 Place Charles de Gaulle Gray Haute-Saône

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Plongez dans le monde des mangas et des jeux vidéo lors de l’événement Biblioland.

Au cours de la journée, profitez de différentes activités retrogaming PS4 VR, maquillage et costumes cosplay, illustrations mangas… .

Bibliothèque Gray 1 Place Charles de Gaulle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 01 bibliotheque@ville-gray.fr

