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Visite guidée de la ville de Gray Place Charles de Gaulle Gray

Visite guidée de la ville de Gray Place Charles de Gaulle Gray mardi 16 juin 2026.

Lieu : Place Charles de Gaulle

Adresse : Hôtel de Ville

Ville : 70100 Gray

Département : Haute-Saône

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Gray

Visite guidée de la ville de Gray

Place Charles de Gaulle Hôtel de Ville Gray Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 10:00:00
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

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Place Charles de Gaulle Hôtel de Ville Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15  tourisme@cc-valdegray.fr

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English : Visite guidée de la ville de Gray

L’événement Visite guidée de la ville de Gray Gray a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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