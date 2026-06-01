Visite guidée de la ville de Gray Place Charles de Gaulle Gray mardi 16 juin 2026.

Gray

Visite guidée de la ville de Gray

Place Charles de Gaulle Hôtel de Ville Gray Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 10:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Partez à la découverte du théâtre à l’italienne et du tour Saint-Pierre Fourier, un escalier en bois pivotant unique en Europe !

Deux lieux emblématiques de Gray qui dévoilent leurs secrets aux visiteurs curieux. .

Place Charles de Gaulle Hôtel de Ville Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr

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English : Visite guidée de la ville de Gray

L’événement Visite guidée de la ville de Gray Gray a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY