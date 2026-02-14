Congrès départementale des Sapeurs Pompiers de la Haute-Saône Rue Sauzay Gray
Congrès départementale des Sapeurs Pompiers de la Haute-Saône Rue Sauzay Gray samedi 20 juin 2026.
Gray
Congrès départementale des Sapeurs Pompiers de la Haute-Saône
Rue Sauzay Halle Sauzay Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Les Sapeurs pompiers de Haute-Saône organise une cérémonie officielle et un grand défilé à pied et motorisé suivie d’un feu d’artifice et d’un bal populaire.
Buvette et restauration sur place. .
Rue Sauzay Halle Sauzay Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Congrès départementale des Sapeurs Pompiers de la Haute-Saône
L’événement Congrès départementale des Sapeurs Pompiers de la Haute-Saône Gray a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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