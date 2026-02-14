Congrès départementale des Sapeurs Pompiers de la Haute-Saône Rue Sauzay Gray

Gray

Congrès départementale des Sapeurs Pompiers de la Haute-Saône

Rue Sauzay Halle Sauzay Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Les Sapeurs pompiers de Haute-Saône organise une cérémonie officielle et un grand défilé à pied et motorisé suivie d’un feu d’artifice et d’un bal populaire.

Buvette et restauration sur place. .

Rue Sauzay Halle Sauzay Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Congrès départementale des Sapeurs Pompiers de la Haute-Saône

L’événement Congrès départementale des Sapeurs Pompiers de la Haute-Saône Gray a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY