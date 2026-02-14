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Congrès départementale des Sapeurs Pompiers de la Haute-Saône Rue Sauzay Gray

Congrès départementale des Sapeurs Pompiers de la Haute-Saône Rue Sauzay Gray samedi 20 juin 2026.

Lieu : Rue Sauzay

Adresse : Halle Sauzay

Ville : 70100 Gray

Département : Haute-Saône

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Gray

Congrès départementale des Sapeurs Pompiers de la Haute-Saône

Rue Sauzay Halle Sauzay Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Les Sapeurs pompiers de Haute-Saône organise une cérémonie officielle et un grand défilé à pied et motorisé suivie d’un feu d’artifice et d’un bal populaire.
Buvette et restauration sur place.   .

Rue Sauzay Halle Sauzay Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Congrès départementale des Sapeurs Pompiers de la Haute-Saône

L’événement Congrès départementale des Sapeurs Pompiers de la Haute-Saône Gray a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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