Atelier d’écriture créative Bibliothèque Gray

Gray

Atelier d’écriture créative

Bibliothèque 1 Place Charles de Gaulle Gray Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 16:00:00

Date(s) :

2026-06-20

La bibliothèque de Gray vous invite à un atelier d’écriture. .

Bibliothèque 1 Place Charles de Gaulle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 01

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English : Atelier d’écriture créative

L’événement Atelier d’écriture créative Gray a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY