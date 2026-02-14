Atelier d’écriture créative Bibliothèque Gray
Atelier d’écriture créative Bibliothèque Gray samedi 20 juin 2026.
Gray
Atelier d’écriture créative
Bibliothèque 1 Place Charles de Gaulle Gray Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 16:00:00
Date(s) :
2026-06-20
La bibliothèque de Gray vous invite à un atelier d’écriture. .
Bibliothèque 1 Place Charles de Gaulle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 01
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English : Atelier d’écriture créative
L’événement Atelier d’écriture créative Gray a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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