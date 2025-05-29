Gray

Visite de la Basilique à la lampe torche

Basilique Notre-Dame Gray Haute-Saône

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-06-19 2026-07-10 2026-08-21 2026-09-11

Découvrez la Basilique de Gray, la nuit, avec Martine, guide conférencière passionnée. Armée d’une lampe torche elle mettra en lumière les détails remarquables de cet édifice classé au titre des monuments historiques. .

Basilique Notre-Dame Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr

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English : Visite de la Basilique à la lampe torche

L’événement Visite de la Basilique à la lampe torche Gray a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY