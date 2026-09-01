Visite de la Basilique à la lampe torche Gray
vendredi 11 septembre 2026 · Gray
Informations pratiques
Gray
Visite de la Basilique à la lampe torche
Basilique Notre-Dame Gray Haute-Saône
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Découvrez la Basilique de Gray, de nuit, avec Martine, guide conférencière passionnée.
Armée d’une lampe torche elle mettra en lumière les détails remarquables de cet édifice classé au titre des monuments historiques. .
Basilique Notre-Dame Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr
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English : Visite de la Basilique à la lampe torche
L’événement Visite de la Basilique à la lampe torche Gray a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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