Journées du Patrimoine Château de Montautre Montautre Fromental

Informations pratiques

Fromental

Journées du Patrimoine Château de Montautre

Montautre Château de Montautre Fromental Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez un château médiéval authentique, classé Monument historique, lors d’une visite guidée par son propriétaire. Depuis le châtelet d’entrée jusqu’au logis seigneurial, parcourez la basse cour et ses vestiges gallo-romains, la haute cour et son architecture remarquable, puis le logis des gardes avec son mini-musée. La visite se poursuit dans les écuries, la salle des gardes, la boulangerie et la chapelle, avant de s’achever dans les appartements seigneuriaux, avec la cuisine, le salon, les chambres du seigneur et de la comtesse, ainsi qu’une surprenante salle de jeux avec passerelle et bibliothèque. Une immersion captivante au cœur de plusieurs siècles d’histoire de France. .

Montautre Château de Montautre Fromental 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 53 00 45 contact@chateau-de-montautre.fr

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English : Journées du Patrimoine Château de Montautre

L’événement Journées du Patrimoine Château de Montautre Fromental a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Monts du Limousin