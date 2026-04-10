Balade musicale contée au château de Montautre Montautre Fromental
Balade musicale contée au château de Montautre Montautre Fromental samedi 20 juin 2026.
Fromental
Balade musicale contée au château de Montautre
Montautre Château de Montautre Fromental Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Les Passeurs d’Histoire invitent le public à une expérience originale la narration de cinq contes musicaux avec la complicité des élèves de l’école de musique de la communauté de communes ELAN. Dans le parc du château, laissez-vous guider pendant 2h d’une histoire à l’autre (15 min par conte), dans un format immersif de parcours conté. Une parenthèse poétique à vivre en famille, entre musique, récit et patrimoine. Avant la balade contée, vous pouvez profiter d’une visite guidée du château d’une heure (à 11h et à 14h) en compagnie de son propriétaire Serge Lacaze. .
Montautre Château de Montautre Fromental 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 09 28 tourisme@montsdulimousin.fr
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English : Balade musicale contée au château de Montautre
L’événement Balade musicale contée au château de Montautre Fromental a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Monts du Limousin
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