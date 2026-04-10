Balade musicale contée au château de Montautre Montautre Fromental

Fromental

Balade musicale contée au château de Montautre

Montautre Château de Montautre Fromental Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Les Passeurs d’Histoire invitent le public à une expérience originale la narration de cinq contes musicaux avec la complicité des élèves de l’école de musique de la communauté de communes ELAN. Dans le parc du château, laissez-vous guider pendant 2h d’une histoire à l’autre (15 min par conte), dans un format immersif de parcours conté. Une parenthèse poétique à vivre en famille, entre musique, récit et patrimoine. Avant la balade contée, vous pouvez profiter d’une visite guidée du château d’une heure (à 11h et à 14h) en compagnie de son propriétaire Serge Lacaze. .

Montautre Château de Montautre Fromental 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 09 28 tourisme@montsdulimousin.fr

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English : Balade musicale contée au château de Montautre

L’événement Balade musicale contée au château de Montautre Fromental a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Monts du Limousin