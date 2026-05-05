Visite guidée du Château de Montautre, Château de Montautre, Fromental

Visite guidée du Château de Montautre 19 et 20 septembre Château de Montautre Haute-Vienne

Inscription obligatoire par mail (groupes limités à 2 x 20 personnes).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Plongez dans l’histoire de France, au cœur d’un site authentique à l’architecture médiévale remarquablement préservée, guidé par le propriétaire lui-même. Le château, ses logis, ses communs, sa haute cour et sa basse cour sont entièrement protégés au titre des Monuments historiques.

La visite débute au châtelet d’entrée, avec une présentation générale du site. Elle se poursuit par la découverte de la basse cour et des vestiges gallo-romains, avant de rejoindre la haute cour, où sont évoquées l’architecture du château et l’histoire de la famille Mondin.

Vous explorerez ensuite le logis des gardes, qui abrite un mini-musée, les écuries, la salle du chef de la garde, la salle des gardes, la boulangerie et la chapelle.

La visite s’achève dans le logis seigneurial, avec la découverte de la cuisine, du salon, de la tour d’escalier, de la chambre seigneuriale, de la chambre de la comtesse, ainsi que d’une salle de jeux avec passerelle et bibliothèque.

Château de Montautre Montautre, 87250 Fromental Fromental 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 07 53 00 45 http://www.chateau-de-montautre.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@chateau-de-montautre.fr »}] Château du XVe siècle complété par un donjon-escalier, au XVIe siècle, Montautre est « un site particulièrement emblématique d’une frange très importante de l’habitat seigneurial Limousin trop peu pris en compte, à savoir celui de la noblesse la plus modeste de la fin du Moyen Âge », (C. Rémy, docteur en histoire médiévale). Gare SNCF de Fromental située à 2 km du château

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