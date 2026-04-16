Fromental

Visite guidée Château de Montautre

Montautre Fromental Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Dans le cadre de la balade contée musicale avec les élèves de l’école de musique de la communauté de communes ELAN, Serge Lacaze, le propriétaire du château, organise deux visites guidées à 11h et à 14h. Au programme présentation châtelet d’entrée, basse-cour, vestiges gallo-romains, haute-cour, architecture générale. Visite bâtiment des gardes et son mini-musée, écuries, salles des gradés et des gardes, boulangerie, chapelle, cuisine, salon, tour escalier, chambres, salle de jeu avec passerelle, bibliothèque. .

Montautre Fromental 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 53 00 45 contact@chateau-de-montautre.fr

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English : Visite guidée Château de Montautre

L’événement Visite guidée Château de Montautre Fromental a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Monts du Limousin