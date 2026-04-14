Découverte du jardin, Le jardin du Bagnol, Fromental

Découverte du jardin 6 et 7 juin Le jardin du Bagnol Haute-Vienne

5€ au bénéfice de l’association Open Gardens qui soutient les enfants malades, gratuit pour les enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre ou guidée sur demande. Cette déambulation vous invite à explorer un jardin aux multiples ambiances. Laissez-vous porter par les mixed-borders, dont les éclats de couleurs dialoguent avec les nuances de vert, créant une harmonie végétale envoûtante.

Le jardin du Bagnol 37 Le Grand Bagnol, 87250 Fromental Fromental 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 34 95 26 49 Ce jardin d’amateur, né de la passion de la propriétaire pour les plantes, s’articule en deux parties autour d’un ancien corps de ferme. Composé de mixed-borders, les floraisons ici se succèdent toute l’année. Les feuillages, les baies et les belles écorces prolongent la magie estivale. Arbres et arbustes d’intérêt botanique ornent le jardin. Les haies qui l’entourent ont vocation à atténuer les vents dominants, mais elles abritent et nourrissent également les oiseaux et les petits mammifères.

Visite libre ou guidée sur demande. Cette déambulation vous invite à explorer un jardin aux multiples ambiances. Laissez-vous porter par les mixed-borders, dont les éclats de couleurs dialoguent avec…

© DRAC Stéphanie Bérusseau