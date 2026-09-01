Journées du Patrimoine Château du Chambon Château du Chambon Bersac-sur-Rivalier

Informations pratiques

Bersac-sur-Rivalier

Journées du Patrimoine Château du Chambon

Château du Chambon 3 Lieu-dit Le Chambon Bersac-sur-Rivalier Haute-Vienne

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Quand les pierres racontent l’Histoire . Poussez les portes du château du Chambon et partez à la découverte de plus de six siècles d’histoire. Cette visite guidée, menée par l’un des propriétaires, vous conduira à travers les différentes époques qui ont façonné le domaine de la tour médiévale aux transformations des siècles suivants, en passant par les éléments remarquables de son architecture et les nombreuses traces laissées par ses habitants. Au fil du parcours, découvrez les secrets du château, ses particularités architecturales, ses espaces restaurés et les anecdotes qui font vivre ce lieu chargé de mémoire. La visite sera également l’occasion d’évoquer les efforts de sauvegarde et de valorisation de ce patrimoine limousin. Une immersion dans l’histoire locale, entre patrimoine, transmission et passion pour les vieilles pierres. .

Château du Chambon 3 Lieu-dit Le Chambon Bersac-sur-Rivalier 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 94 99 08 chateauduchambon@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine Château du Chambon

L’événement Journées du Patrimoine Château du Chambon Bersac-sur-Rivalier a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Monts du Limousin