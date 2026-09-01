Informations pratiques

Guilly

Journées du patrimoine Concert uNopia

Route de Neuvy Guilly Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-20 17:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Guilhem Fabre, pianiste itinérant vous fera vivre un concert de musique classique grâce à son camion-scène. Au programme de ce récital vive la danse avec ses œuvres musicales de Tchaïkovsky, Stravinsky, Ravel et Prokofiev.

Entrée tout public Durée 1h .

Route de Neuvy Guilly 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45 belvedere@valdesully.fr

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English :

L’événement Journées du patrimoine Concert uNopia Guilly a été mis à jour le 2026-08-14 par OT SULLY-SUR-LOIRE