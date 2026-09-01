Journées du patrimoine Concert uNopia Guilly
dimanche 20 septembre 2026 · Guilly
Informations pratiques
Guilly
Journées du patrimoine Concert uNopia
Route de Neuvy Guilly Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-20 17:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Guilhem Fabre, pianiste itinérant vous fera vivre un concert de musique classique grâce à son camion-scène. Au programme de ce récital vive la danse avec ses œuvres musicales de Tchaïkovsky, Stravinsky, Ravel et Prokofiev.
Entrée tout public Durée 1h .
Route de Neuvy Guilly 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45 belvedere@valdesully.fr
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English :
L’événement Journées du patrimoine Concert uNopia Guilly a été mis à jour le 2026-08-14 par OT SULLY-SUR-LOIRE
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