Journées du Patrimoine De bas en haut Tour Bohier Départ du Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers
dimanche 20 septembre 2026 · Départ du Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers
Informations pratiques
Nevers
Journées du Patrimoine De bas en haut Tour Bohier
Départ du Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Lors de cette visite guidée, vous découvrirez les trésors de l’un des joyaux du patrimoine de Nevers. Accompagné d’un guide expert, explorez cette cathédrale unique en France, qui se distingue par ses deux chœurs, témoins de styles architecturaux distincts le gothique et le roman. Admirez ses remarquables vitraux contemporains, véritables œuvres d’art qui baignent l’édifice d’une lumière saisissante. Parcourez les chapelles, contemplez les sculptures délicates et plongez dans les récits passionnants qui ont façonné l’histoire de ce lieu de culte. La visite se conclut par une montée à la tour Bohier donnant un panorama époustouflant sur Nevers.
Tous publics, dès 8 ans. 10€/5€, sur inscription. Lieu de RDV Musée de la Faïence et des Beaux-Arts. Pour les Journées européennes de l’archéologie et les Journées européennes du patrimoine et les Rendez-vous aux Jardins, les visites sont gratuites sur inscription, et débutent directement depuis la cathédrale. .
Départ du Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr
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English : Journées du Patrimoine De bas en haut Tour Bohier
L’événement Journées du Patrimoine De bas en haut Tour Bohier Nevers a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Cap Grand Nevers
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