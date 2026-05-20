Journées du patrimoine de pays à la Ferme du Champ Bressan Ferme du Champ bressan Ménetreuil

Ménetreuil

Journées du patrimoine de pays à la Ferme du Champ Bressan

Ferme du Champ bressan 25 route de Montjay Ménetreuil Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-28 18:30:00

Date(s) :

2026-06-27

À l’occasion des Journées du patrimoine de pays les visiteurs découvrent une ferme traditionnelle dans une ambiance conviviale. De plus, l’événement met en valeur le patrimoine rural et les savoir-faire locaux.

Le samedi à 17h, un concert vient enrichir la programmation. Le groupe Old Ma Crackers propose un répertoire inspiré de la jug music. .

Ferme du Champ bressan 25 route de Montjay Ménetreuil 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

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English : Journées du patrimoine de pays à la Ferme du Champ Bressan

L’événement Journées du patrimoine de pays à la Ferme du Champ Bressan Ménetreuil a été mis à jour le 2026-05-20 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II