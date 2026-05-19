Journées du patrimoine de pays au moulin-musée de Ménetreuil Moulin-musée Ménetreuil

Ménetreuil

Journées du patrimoine de pays au moulin-musée de Ménetreuil

Moulin-musée 25 route de Montjay Ménetreuil Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

À l’occasion des Journées du patrimoine de pays au moulin-musée de Ménetreuil, le public est invité à découvrir un site emblématique du territoire. Les visiteurs peuvent plonger dans l’univers de la meunerie traditionnelle.

Pendant deux jours un moulin à découvrir + des visites guidées par des passionnés + une exposition réalisée avec les écoles. .

Moulin-musée 25 route de Montjay Ménetreuil 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

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English : Journées du patrimoine de pays au moulin-musée de Ménetreuil

L’événement Journées du patrimoine de pays au moulin-musée de Ménetreuil Ménetreuil a été mis à jour le 2026-05-19 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)