Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journées du patrimoine de pays au moulin-musée de Ménetreuil Moulin-musée Ménetreuil

Journées du patrimoine de pays au moulin-musée de Ménetreuil Moulin-musée Ménetreuil

Journées du patrimoine de pays au moulin-musée de Ménetreuil Moulin-musée Ménetreuil samedi 27 juin 2026.

Lieu : Moulin-musée

Adresse : 25 route de Montjay

Ville : 71470 Ménetreuil

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Ménetreuil

Journées du patrimoine de pays au moulin-musée de Ménetreuil

Moulin-musée 25 route de Montjay Ménetreuil Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-27

À l’occasion des Journées du patrimoine de pays au moulin-musée de Ménetreuil, le public est invité à découvrir un site emblématique du territoire. Les visiteurs peuvent plonger dans l’univers de la meunerie traditionnelle.
Pendant deux jours un moulin à découvrir + des visites guidées par des passionnés + une exposition réalisée avec les écoles.   .

Moulin-musée 25 route de Montjay Ménetreuil 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16  ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du patrimoine de pays au moulin-musée de Ménetreuil

L’événement Journées du patrimoine de pays au moulin-musée de Ménetreuil Ménetreuil a été mis à jour le 2026-05-19 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

À voir aussi à Ménetreuil (Saône-et-Loire)