Journées du patrimoine de pays à Neuvy-Grandchamp Rendez-vous devant l’église Neuvy-Grandchamp

Neuvy-Grandchamp

Journées du patrimoine de pays à Neuvy-Grandchamp

Rendez-vous devant l’église Le bourg Neuvy-Grandchamp Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Découvrez le village de Neuvy-Grandchamp avec l’association Mémoire et Patrimoine de Neuvy-Grandchamp .

La 28e édition des Journées du Patrimoine de Pays se déroulera tout au long du dernier week-end de juin, du vendredi 26 au dimanche 28. Pour la première fois, cet événement sera décliné sur le territoire de la Communauté de Communes Entre Arroux, Loire et Somme, à l’initiative des services communautaires.

À Neuvy-Grandchamp, l’association Mémoire et Patrimoine de Neuvy-Grandchamp proposera aux visiteurs de découvrir le village à travers trois actions des tours commentés du bourg à 15h00 et 16h30, des visites commentées de l’église à 15h00, 15h30, 16h00 et 16h30, une exposition de peintures et d’objets artisanaux au bâtiment Chandioux.

Le rendez-vous est fixé à l’église de Neuvy-Grandchamp. L’événement est gratuit, sans inscription. .

Rendez-vous devant l’église Le bourg Neuvy-Grandchamp 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr

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English : Journées du patrimoine de pays à Neuvy-Grandchamp

L’événement Journées du patrimoine de pays à Neuvy-Grandchamp Neuvy-Grandchamp a été mis à jour le 2026-06-11 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne