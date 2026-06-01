Journées du patrimoine de pays au musée de Neuvy-Grandchamp Route de gueugnon Neuvy-Grandchamp samedi 27 juin 2026.

Neuvy-Grandchamp

Journées du patrimoine de pays au musée de Neuvy-Grandchamp

Route de gueugnon Musée charolais du machinisme agricole Neuvy-Grandchamp Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Découvrez le musée charolais du machinisme agricole de Neuvy-Grandchamp sous un autre jour.

La 28e édition des Journées du Patrimoine de Pays se déroulera tout au long du dernier week-end de juin, du vendredi 26 au dimanche 28. Pour la première fois, cet événement sera décliné sur le territoire de la Communauté de Communes Entre Arroux, Loire et Somme, à l’initiative des services communautaires.

À Neuvy-Grandchamp, l’équipe du musée charolais du machinisme agricole proposera aux visiteurs de découvrir des tracteurs et engins agricoles ayant été construit sou utilisés sur le territoire, certains mis en route pour la première fois pour le public. .

Route de gueugnon Musée charolais du machinisme agricole Neuvy-Grandchamp 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr

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English : Journées du patrimoine de pays au musée de Neuvy-Grandchamp

L’événement Journées du patrimoine de pays au musée de Neuvy-Grandchamp Neuvy-Grandchamp a été mis à jour le 2026-06-13 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne