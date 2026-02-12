Journées du Patrimoine de Pays Balade Tours et Détours Cloître des Carmes à Jonzac Jonzac

Journées du Patrimoine de Pays Balade Tours et Détours

Cloître des Carmes à Jonzac 35 rue des Carmes Jonzac Charente-Maritime

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

2026-06-27

Promenade commentée, de deux heures environ, autour du quartier des Carmes dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays.

Cloître des Carmes à Jonzac 35 rue des Carmes Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English :

Guided walk, lasting around two hours, around the Carmes district as part of the Journées du Patrimoine de Pays (local heritage days).

