Asnois

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins au Moulin de Roussille

Moulin de Roussille Lieu-dit Roussille Asnois Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Visite d’un moulin à eau sur la Charente remontant au XVeme siècle, dépendant de l’abbaye de Charroux, reconverti en minoterie. Turbines et meules de pierre en place, maquette de l’ancienne minoterie, plans de 1911, archives et objets de meunerie. Environnement préservé. .

Moulin de Roussille Lieu-dit Roussille Asnois 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 76 30 03

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English : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins au Moulin de Roussille

L’événement Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins au Moulin de Roussille Asnois a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou