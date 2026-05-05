Moulin de Roussille, Moulin de Roussille, Asnois

Moulin de Roussille 27 et 28 juin Moulin de Roussille Vienne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Visite d’un moulin à eau sur la Charente remontant au XVeme siècle, dépendant de l’abbaye de Charroux, reconverti en minoterie. Turbines et meules de pierre en place, maquette de l’ancienne minoterie, plans de 1911, archives et objets de meunerie. Environnement préservé.

Moulin de Roussille 86250 Asnois Asnois 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Visite d’un moulin à farine sur la Charente moulin moulin à eau