Journées du patrimoine de pays et des moulins Le Musée Sarah Caryth, une étape sur le Parcours des Dames Saint-Lactencin samedi 27 juin 2026.

Saint-Lactencin

Journées du patrimoine de pays et des moulins Le Musée Sarah Caryth, une étape sur le Parcours des Dames

Saint-Lactencin Indre

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Dans le cadre de la 28ème édition des Journées du Patrimoine de Pays autour du thème Tours et détours, découvrez le Musée Sarah Caryth, une étape sur le Parcours des Dames dans son Manoir des fauves des années 30 et de 11 autres dames à ne pas oublier sur un parcours de 48 km aux pépites culturelles

L’assocation Monumenta 36 vous fera découvrir la vie de l’artiste Sarah Caryth, danseuse hindoue, charmeuse de serpent et dompteuse de lions, dans le musée installé au coeur de son ancien Manoir des fauves à St-Lactencin. Elle y a vécu les Années Folles avec son célèbre lion Prince à qui elle a fait poser trois dents en or en 1933. Le site est une étape sur le Parcours des dames, un circuit de randonnée de 48 km dans la campagne berrichonne. L’association vous présentera les 11 autres dames qui ont marqué l’histoire des communes voisines dans des domaines variés, tels que la littérature ou la musique. Vous pourrez vous promener dans St-Lactencin et aller sur la tombe de Raymonde Vincent, prix Femina en 1937, ou sur celle de Gino Spini, 1er mari de Sarah Caryth, également artiste de cirque 2 .

Saint-Lactencin 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 7 88 62 93 27 josquin.hannequart@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

New edition of the Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins sponsored by Carole Gaesslers on the theme: Water useful to all : Guided tour of the Manoir des Fauves Sarah Caryth Museum.

L’événement Journées du patrimoine de pays et des moulins Le Musée Sarah Caryth, une étape sur le Parcours des Dames Saint-Lactencin a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Châteauroux Berry Tourisme