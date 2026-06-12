JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS TOURS ET DETOURS, AU FILS DES RUES D’AGDE Agde samedi 27 juin 2026.

Agde

JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS TOURS ET DETOURS, AU FILS DES RUES D’AGDE

1 rue du 4 septembre Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

À l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, parcourez l’histoire d’Agde. Ruelles, Hérault, patrimoine maritime et architecture du XXe siècle dévoilent les trésors agathois. À chaque détour, une histoire à découvrir !

Venez emprunter les chemins de l’histoire d’Agde et redécouvrir les trésors de son patrimoine local.

Entre ruelles, façades chargées d’histoire, berges de l’Hérault, patrimoine maritime et architecture du XXème siècle, la commune dévoile au fil des détours une identité unique, façonnée par plus de deux mille ans d’histoire. Cette édition 2026 sera l’occasion de lever les yeux sur les détails oubliés, d’explorer les lieux emblématiques autrement et de partager ensemble la richesse du patrimoine agathois.

Visites guidées et découvertes insolites, rythmeront ce rendez-vous culturel et convivial, célébrant un patrimoine vivant, accessible à tous et profondément ancré dans notre territoire.

À Agde, chaque détour raconte une histoire… venez la découvrir ! il y a plusieurs détours, j’aurais mis les découvrir !

> Départ Office de tourisme d’Agde, 1 rue du 4 septembre, 34300 Agde à 14h30

> Gratuit .

1 rue du 4 septembre Agde 34300 Hérault Occitanie

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English :

On the occasion of the Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, explore the history of Agde. Narrow streets, the Hérault, maritime heritage and 20th-century architecture reveal the treasures of Agde. A story to discover at every turn!

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS TOURS ET DETOURS, AU FILS DES RUES D’AGDE Agde a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 ADT34