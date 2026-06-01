Larreule

Journées du patrimoine de Pays

Village LARREULE Larreule Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Dans le cadre des Journées du petit patrimoine de pays, la commune et

l’Association pour la sauvegarde et l’animation autour du patrimoine de Larreule et Parabère , vous invitent à découvrir

Samedi et dimanche

– de 15h à 16h30 visite guidée du village

– de 16h30 à 17h30 visite guidée de l’église abbatiale Saint-Orens

Dimanche 28 juin

– 10h randonnée pédestre accompagnée dans la forêt communale (arbres remarquables, fougères osmonde royale, oratoire…).

Découvrez et célébrez le patrimoine de pays partout en France.

Thème 2026 Tours et Détours

Se laisser guider par le hasard des pas et la curiosité du regard. Tours et détours vous pousseront à arpenter sentiers, ruelles, chemins de randonnées et vous feront lever les yeux pour découvrir une corniche sculptée, une pierre patinée par le temps, une enseigne oubliée, un paysage, un pont…

Nous vous invitons à relier l’histoire des lieux à vos pas pour mieux comprendre, ressentir et habiter autrement nos paysages quotidiens. .

Village LARREULE Larreule 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 38 52 49 17 joel.berdy@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the “Journées du petit patrimoine de pays” (Small Local Heritage Days), the town and

the Association for the Preservation and Promotion of the Heritage of Larreule and Parabère invite you to discover:

Saturday and Sunday

– 3:00 p.m. to 4:30 p.m.: guided tour of the village

– 4:30 p.m. to 5:30 p.m.: guided tour of the Saint-Orens Abbey Church

Sunday, June 28

– 10:00 a.m.: guided hike through the town forest (remarkable trees, royal osmund ferns, oratory, etc.).

L’événement Journées du patrimoine de Pays Larreule a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65