Château-Chervix

Journées du patrimoine de pays Visite du chantier d’aménagement de la tour médiévale de Château-Chervix

Place du 8 mai 1945 Château-Chervix Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 09:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27

Venez découvrir les travaux en cours sur le site de la tour médiévale de Château-Chervix, dont l’accès au public est exceptionnellement autorisé le temps des Journées du Patrimoine de Pays. Une occasion unique d’accéder à l’intérieur et au sommet de la tour, à plus de 30 m de haut, afin de découvrir pour la première fois un point de vue remarquable sur le paysage environnant !

Cet événement exceptionnel sera aussi l’occasion de voir au plus prêt l’avancée des travaux et d’échanger avec différents acteurs du projet. Une visite unique en petit groupes de 10 personnes, pour un moment privilégié et une découverte en avant-première de cette tour vicomtale, emblématique du Limousin médiéval.! Un stand d’accueil et une exposition vous permettront par ailleurs de comprendre la genèse du projet d’aménagement du site, porté par la municipalité avec le soutien des Amis de la Tour. .

Place du 8 mai 1945 Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91 ot.briancesudhautevienne@gmail.com

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English : Journées du patrimoine de pays Visite du chantier d’aménagement de la tour médiévale de Château-Chervix

L’événement Journées du patrimoine de pays Visite du chantier d’aménagement de la tour médiévale de Château-Chervix Château-Chervix a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Briance Sud Haute-Vienne