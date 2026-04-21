Visite commentée de Château-Chervix Château-Chervix
Visite commentée de Château-Chervix Château-Chervix vendredi 7 août 2026.
Château-Chervix
Visite commentée de Château-Chervix
Place du 8 mai 1945 Château-Chervix Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:00:00
fin : 2026-08-07 18:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Promenade commentée dans le vieux bourg de Château-Chervix, à la découverte des origines du village. Le patrimoine médiéval sera à l’honneur et un point sur l’avancement des travaux d’aménagement de la tour sera proposé.
Rendez-vous au stand des Amis de la Tour.
Le + le marché du village se tient ce même jour, profitez-en…Vous pouvez même dîner sur place. .
Place du 8 mai 1945 Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91 ot.briancesudhautevienne@gmail.com
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English : Visite commentée de Château-Chervix
L’événement Visite commentée de Château-Chervix Château-Chervix a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Briance Sud Haute-Vienne