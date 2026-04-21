Château-Chervix

Vamos a la playa à Château-Chervix

Puy Chaumartin Château-Chervix Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:00:00

fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Vamos a la playa est un rendez-vous rempli de culture, de créativité et de rencontre. C’est l’art et la culture à la plage avec animations avec de grands jeux en bois et jeux traditionnels, les ateliers créatifs du Musée Cécile Sabourdy, la bibliothèque plein air et l’heure du conte de la Maison du Père Castor. Une pause gourmande avec les glaces de la Ferme de Puy Jaillant. Ouvert à tous. .

Puy Chaumartin Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91 ot.briancesudhautevienne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vamos a la playa à Château-Chervix

L’événement Vamos a la playa à Château-Chervix Château-Chervix a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Briance Sud Haute-Vienne