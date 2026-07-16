Visite du chantier du donjon de château Chervix, La Tour, Château-Chervix

Informations pratiques

Visite du chantier du donjon de château Chervix Samedi 19 septembre, 09h00 La Tour Haute-Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle du chantier de restauration du donjon de Château-Chervix.

Découvrez le projet de restauration et assistez à des démonstrations de savoir-faire traditionnels : maçonnerie, taille de pierre, charpente, couverture et menuiserie.

De nombreux ateliers seront proposés en présence de professionnels et de l’association Les Amis de la Tour.

La Tour Place du 8 mai 1945, 87380 Château-Chervix Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 00 80 45 https://lesamisdelatour.jimdo.com/ Le haut du bourg de Château-Chervix est dominé par la tour maîtresse médiévale, seul vestige visible du château bâti au XIIIe siècle par les vicomtes de Limoges.

Le donjon roman a été surmonté au XIVe siècle d’un rehaussement avec mâchicoulis de types alternés. Il fait partie des donjons quadrangulaires les mieux conservés. Culminant à 32 m de haut, la tour est l’un des exemplaires les plus grands de la série des tours carrées.

De plan rectangulaire, la tour possède un système de contreforts différents en fonction des côtés. Au nord et au sud, il y a trois contreforts supportant deux arcades en plein-cintre. À l’ouest, il n’y en a que deux cantonnant une arcade, qui se divise en deux arcatures en plein-cintre, retombant sur un corbeau commun. Celles de l’est ont été démolies.

Les murs ont une épaisseur de 2 m et sont construits avec des pierres sèches irrégulières de schiste et de granite.

Le donjon possédait trois étages, séparés par des planchers de bois et devant communiqués par des échelles amovibles.

Dans son proche périmètre, un souterrain, l’église Saint-Sylvain et son cimetière paroissial redécouvert lors de récentes fouilles archéologiques. Non loin du bourg, au nord de celui-ci et le long de la vallée de la Breuilh, différents vestiges patrimoniaux nous font remonter le temps jusqu’à la Préhistoire. Accès à pied ou en voiture jusqu’en haut du bourg. Plusieurs parkings disponibles.

Ouverture du chantier de la Restauration du Donjon de Château Chervix, présentation du projet et démonstration des métiers traditionnels comme la maçonnerie / Taille de pierre, la charpente, ainsi la…

©Société Blanchon