Journées du Patrimoine | Découverte de la bibliothèque municipale Paul Eluard Ault

Informations pratiques

Ault

Journées du Patrimoine | Découverte de la bibliothèque municipale Paul Eluard

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Poussez les portes de la Bibliothèque municipale Paul Eluard pour y découvrir un lieu à l’architecture remarquable, chargé d’histoire et … rempli d’histoires que murmure le plafond boisé en forme de coque de bateau retourné. Entendez-vous les éclats de rire de la troupe enfantine de Madame Daurelly ? Les récitations des petites filles de l’école ouvroir ? Les consignes des soeurs de St Vincent de Paul ? Ou plus récemment, le chant de la mer ? L’on vous raconte tout de ce bâtiment mystérieux où il fait si bon lire !

Gratuit Sans inscription.

Poussez les portes de la Bibliothèque municipale Paul Eluard pour y découvrir un lieu à l’architecture remarquable, chargé d’histoire et … rempli d’histoires que murmure le plafond boisé en forme de coque de bateau retourné. Entendez-vous les éclats de rire de la troupe enfantine de Madame Daurelly ? Les récitations des petites filles de l’école ouvroir ? Les consignes des soeurs de St Vincent de Paul ? Ou plus récemment, le chant de la mer ? L’on vous raconte tout de ce bâtiment mystérieux où il fait si bon lire !

Gratuit Sans inscription. .

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21

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English :

Step inside the Paul Eluard Municipal Library to discover a place with remarkable architecture, steeped in history and ? filled with stories whispered by the wooden ceiling shaped like an upturned ship’s hull. Can you hear the bursts of laughter from Madame Daurelly’s children’s troupe? The recitations of the little girls from the night school? The instructions from the Sisters of St. Vincent de Paul? Or, more recently, the song of the sea? We’ll tell you all about this mysterious building where reading is such a pleasure!

Free—no registration required.

L’événement Journées du Patrimoine | Découverte de la bibliothèque municipale Paul Eluard Ault a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS