Scène d'Été au Centre Bourg Les tontons farceurs

Grande Rue Ault Somme

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Clôture des scènes d'été avec …. Les tontons farceurs ! Quatre idiots à la langue bien pendue, qui critiquent tout le monde et font du rock en français avec des mots rigolos et très peu de fausses notes. Chez Kyo, les tontons farceurs ont été qualifiés de groupe fun-punk…. Alors, envie d'une soirée qui détonne et dénote ? C'est ce soir ou jamais !

Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21

English :

Closing summer scenes with ?. Les tontons farceurs! Four sharp-tongued idiots, criticizing everyone and doing rock in French with funny words and very few false notes. At Kyo, Les tontons farceurs have been described as a fun-punk band…. So, in the mood for a night out with a difference? It's tonight or never!

L'événement Scène d'Été au Centre Bourg Les tontons farceurs Ault a été mis à jour le 2026-03-02 par DESTINATION LE TREPORT MERS