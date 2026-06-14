Journées du patrimoine & du matrimoine Château de La Tour Orvault
Journées du patrimoine & du matrimoine Château de La Tour Orvault dimanche 20 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 14:30 – 19:00
Gratuit : oui Programme complet disponible sur orvault.fr un mois avant l’évènement. En famille, Adulte, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public
Visite libre du vestibule du château de la Tour à 14h30 à 18h30.Visite guidée de la chapelle avec son vitrail du 16ème siècle, classé à l’inventaire des monuments historiques à 15h – 16h – 17h et 18h.Expositions de maquettes du bourg d’Orvault au 19ème siècleAnimations sportives, ludiques et littéraires sur place tout au long de l’après-midiUn événement en partenariat avec les associations orvaltaises : CLO Histoire, Les amis du château de la Tour. Buvette et petite restauration sur place.
Château de La Tour Bourg/Secteur rural Orvault 44700
https://www.orvault.fr/le-chateau-de-la-tour 02 51 78 33 33 http://lodyssee-lagobinière.fr
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