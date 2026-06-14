Journées du patrimoine & du matrimoine Château de La Tour Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 14:30 – 19:00

Gratuit : oui Programme complet disponible sur orvault.fr un mois avant l’évènement. En famille, Adulte, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Visite libre du vestibule du château de la Tour à 14h30 à 18h30.Visite guidée de la chapelle avec son vitrail du 16ème siècle, classé à l’inventaire des monuments historiques à 15h – 16h – 17h et 18h.Expositions de maquettes du bourg d’Orvault au 19ème siècleAnimations sportives, ludiques et littéraires sur place tout au long de l’après-midiUn événement en partenariat avec les associations orvaltaises : CLO Histoire, Les amis du château de la Tour. Buvette et petite restauration sur place.

Château de La Tour Bourg/Secteur rural Orvault 44700

https://www.orvault.fr/le-chateau-de-la-tour 02 51 78 33 33 http://lodyssee-lagobinière.fr



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