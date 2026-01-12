Journées du Patrimoine Écomusée du Perche St Cyr la Rosière Prieuré de Sainte Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière

Journées du Patrimoine Écomusée du Perche St Cyr la Rosière

Prieuré de Sainte Gauburge Ecomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

2026-09-19 2026-09-20

Ancienne dépendance de l’abbaye royale de Saint-Denis-en-France, le prieuré de Sainte-Gauburge a défié le temps. Fondé en 1006, il se compose d’une église au riche décor sculpté (XIIIe-XVIe siècle), du logis des moines (XIIIe-XVIIIe siècles) et du logis du prieur aux étonnantes cheminées historiées (XVIe siècle). .

Prieuré de Sainte Gauburge Ecomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr

