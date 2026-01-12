Journées du Patrimoine Écomusée du Perche St Cyr la Rosière Prieuré de Sainte Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière
Journées du Patrimoine Écomusée du Perche St Cyr la Rosière Prieuré de Sainte Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière samedi 19 septembre 2026.
Journées du Patrimoine Écomusée du Perche St Cyr la Rosière
Prieuré de Sainte Gauburge Ecomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Ancienne dépendance de l’abbaye royale de Saint-Denis-en-France, le prieuré de Sainte-Gauburge a défié le temps. Fondé en 1006, il se compose d’une église au riche décor sculpté (XIIIe-XVIe siècle), du logis des moines (XIIIe-XVIIIe siècles) et du logis du prieur aux étonnantes cheminées historiées (XVIe siècle). .
Prieuré de Sainte Gauburge Ecomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du Patrimoine Écomusée du Perche St Cyr la Rosière
L’événement Journées du Patrimoine Écomusée du Perche St Cyr la Rosière Saint-Cyr-la-Rosière a été mis à jour le 2026-01-12 par ECOMUSEE DU PERCHE