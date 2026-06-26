Compreignac

Journées du Patrimoine Eglise fortifiée Saint-Martin

4 place du 11 Novembre 1918 Compreignac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Guidée par l’historien Pierre Vallin, partez à la découverte de cette église fortifiée, témoin unique du passé architectural et religieux de la région. Au programme commentaire historique sur l’origine et l’évolution de l’édifice, description de ses particularités architecturales, tant extérieures qu’intérieures. Une plongée dans le patrimoine à travers une visite riche en anecdotes et en détails. Église à une nef et deux transepts du XIIe siècle, voûtée au XVe siècle, à nervures reposant sur les anciennes colonnes du XIIe siècle. L’intérieur a été remanié. L’extérieur a été renforcé de mâchicoulis de défense ajoutés au XVe siècle. .

4 place du 11 Novembre 1918 Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 51 39 09 vallin.pierre@wanadoo.fr

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English : Journées du Patrimoine Eglise fortifiée Saint-Martin

L’événement Journées du Patrimoine Eglise fortifiée Saint-Martin Compreignac a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Monts du Limousin